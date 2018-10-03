Катар планирует увеличить производство СПГ к 2024 году

3 октября 2018 11:35 (UTC+04:00)

Катар планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2024 году до 110 миллионов тонн. Об этом на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели заявил министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада, сообщает в среду ТАСС.

"Первоначально мы думали, что мы можем повысить производство до 77 миллионов тонн, но после мы увидели, что мы легко сможем достичь уровня 110 миллионов тонн (СПГ) к 2024 году", - сказал министр.

Напомним, международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ.

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