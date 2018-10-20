В Кабуле произошло несколько взрывов на избирательных участках

Четыре человека получили ранения в субботу в результате взрывов около избирательных участков в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press(АР).

По его данным, двое полицейских были ранены, когда пытались обезвредить самодельное взрывное устройство около избирательного участка в северо-западной части Кабула. В результате происшествия также ранены двое гражданских лиц, которые направлялись на выборы.

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что несколько взрывов прогремели на избирательных участках в Кабуле. "В результате нескольких взрывов есть погибшие и раненые", - заявил агентству представитель службы здравоохранения Кабула. Местные СМИ пока не сообщают о взрывах на пунктах голосования.

Участки открылись в субботу в 32 провинциях Афганистана, граждане выбирают депутатов Народной палаты (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламент) страны. В день выборов защиту избирателей обеспечивают более 70 тысяч сотрудников МВД и военнослужащих. Силовые структуры переведены в повышенную боеготовность в связи с угрозами со стороны радикального движения "Талибан", выступающего против проведения выборов.

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