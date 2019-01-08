В Ираке три человека погибли при взрыве автомобиля

Три человека погибли, 10 получили ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Тикрит в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Три человека погибли, 10 человек пострадали в результате взрыва", - сообщил источник.

Также совместное командование сил Ирака сообщило, что во вторник произошло нападение террористов при помощи заминированного автомобиля в городе Тикрит.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.