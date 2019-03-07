Президент Алжира обратился к народу страны из Швейцарии

7 марта 2019 17:42 (UTC+04:00)

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился в четверг к народу страны из Швейцарии. Заявление главы государства обнародовало официальное информационное агентство страны APS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем, в частности, Бутефлика приветствовал "мирный характер народных выступлений" в Алжире и в то же время предостерег от попыток "спровоцировать хаос и мятеж как изнутри, так и из-за пределов страны". Президент, находящийся в настоящее время на лечении в Швейцарии, призвал к "сохранению стабильности в Алжире в целях дальнейшего его развития и строительства".

Накануне заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салех, известный своей лояльностью Бутефлике, заявил, что армия Алжира будет стоять на страже высших интересов страны. Он предупредил о недопустимость возвращения страны к годам кровопролития.

Между тем, из Женевы, где находится Бутефлика, поступает противоречивая информация о реальном состоянии его здоровья. В четверг стало известно, что президента могут в скором времени перевезти из университетской больницы в другое место, хотя еще накануне газета Tribune de Geneve сообщила о том, что Бутефлике, "испытывающему трудности с дыханием и страдающего от проблем неврологического характера", "требуется постоянный уход, а жизнь его находится под угрозой". В четверг предвыборный штаб президента официально отверг какие-либо домыслы по поводу ухудшения состояния здоровья главы государства, заявив, что "здоровье Бутефлики не вызывает тревоги", а его плановое медицинское обследование в Швейцарии уже завершается.

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