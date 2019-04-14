Аббас привел к присяге новое правительство Палестины

14 апреля 2019 00:25 (UTC+04:00)

Президент Палестины Махмуд Аббас привел к присяге новое правительство, которое возглавляет его соратник по правящему движению ФАТХ Мухаммед Штайя, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Штайя сменил беспартийного Рами Хамдаллу, чей аполитичный кабинет технократов создавался в неоправдавшейся надежде на восстановление контроля над сектором Газа, где правит исламистская оппозиция.

Правительство, чья власть по-прежнему ограничена Западным берегом реки Иордан, пока состоит из 22 министров. По данным официального агентства ВАФА, пока не назначены министры внутренних дел и религиозных вопросов.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС назвало новое правительство "сепаратистским" и вновь дало понять, что не признает его легитимность.

"Формирование движением ФАТХ правительства Штайя продолжает политику односторонних шагов, усугубляя раскол... в ущерб интересам палестинского народа и единства. Это сепаратистскому правительству не хватает конституционной легитимности", - сказано в заявлении ХАМАС.

Движение почти 12 лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.

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