В Сирии двое военных погибли в результате обстрела боевиков

Двое военнослужащих армии Сирии погибли, семеро получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков, сообщил на брифинге в воскресенье руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Несмотря на то, что с 00.00 18 мая вооруженные силы САР в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований... В результате обстрелов двое военнослужащих вооруженных сил САР погибли, семеро получили ранения", - заявил Купчишин.

По его словам, в течение суток были зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Руйесет-Эскандер (трижды), Хамамият (дважды), Ардаш-Даг, Джуб-эз-Зарур, Нахшебба, Акч-Баэр, Ай-эль-Хаммам, Сафсафа провинции Латакия, Хуайз провинции Хама и Зафар-эль-Кабир провинции Идлиб.

Купчишин подчеркнул, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Кроме того, по состоянию на 18 мая, 57 тысяч 975 сирийцев, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших участников незаконных вооруженных формирований, попали под амнистию в Сирии.

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