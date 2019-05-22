В центре Алеппо разорвались два ракетных снаряда

22 мая 2019 03:37 (UTC+04:00)

Два ракетных снаряда разорвались в городе Алеппо, расположенном на севере страны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил в среду телеканал Al Ekhbariya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, оба снаряда были выпущены по центральной части этого крупнейшего города Сирии. Место инцидента оцеплено силами безопасности, суда же прибыло несколько машин скорой помощи.

Более подробной информации об атаке на Алеппо не поступало.

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