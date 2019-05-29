Правительство Йемена впервые заявило о высылке из страны более 100 нелегальных мигрантов

29 мая 2019 01:53 (UTC+04:00)

Правительство Йемена впервые официально объявило о высылке из страны группы нелегальных мигрантов, прибывших на йеменскую территорию из африканских государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первая партия нелегальных мигрантов из Африки, в которую вошли 124 человека, отправлена в свои страны из аэропорта города Адена в сотрудничестве и при содействии Международной организации по миграции (МОМ)", - говорится в заявлении кабинета министров, которое приводит в среду агентство "Синьхуа".

Ранее МОМ время от времени сообщала о переправке немногочисленных групп нелегальных мигрантов из Йемена в Африку, однако йеменское правительство впервые заявило о своем участии в этом процессе.

Несколько дней назад представители МОМ информировали, что в Адене скопилось более 2,3 тысячи африканских мигрантов, преимущественно из Эфиопии, которые на добровольной основе готовы к отправке на родину. Среди них - около 150 женщин и почти 500 детей. Предполагалось, что операция по их переправке в на африканский континент начнется в понедельник и продлится восемь дней. Однако из-за погодных условий она была отложена на сутки.

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