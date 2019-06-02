Силы ПВО Сирии сбили ракеты к югу от Дамаска

2 июня 2019 05:24 (UTC+04:00)

Силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска, сообщило в воскресенье утром сирийское государственное агентство САНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Кто именно запустил ракеты по сирийской территории, агентство не уточняет.

САНА также сообщило, что в небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.
Неоднократно удары по объектам в Сирии наносила Армия обороны Израиля.

Последний раз это произошло на прошлой неделе.

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