Силы ПВО Сирии сбили ракеты к югу от Дамаска

Силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска, сообщило в воскресенье утром сирийское государственное агентство САНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Кто именно запустил ракеты по сирийской территории, агентство не уточняет.
САНА также сообщило, что в небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.
Неоднократно удары по объектам в Сирии наносила Армия обороны Израиля.
Последний раз это произошло на прошлой неделе.
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