Силы ПВО Сирии сбили ракеты к югу от Дамаска

Силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска, сообщило в воскресенье утром сирийское государственное агентство САНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Кто именно запустил ракеты по сирийской территории, агентство не уточняет.

САНА также сообщило, что в небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.

Неоднократно удары по объектам в Сирии наносила Армия обороны Израиля.

Последний раз это произошло на прошлой неделе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.