Ирак осудил нападение на посольство Бахрейна в Багдаде

28 июня 2019 03:43 (UTC+04:00)

МИД Ирака осуждает нападение на посольство королевства Бахрейн в Багдаде, заявил РИА Новости представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

МИД Бахрейна ранее отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде. Атаку совершили недовольные организованной США в королевстве встречей по Палестине.

Как сообщила бахрейнская газета "Аль-Айям", в четверг вечером недовольные проведением в Бахрейне встречи по Палестине ворвались на территорию посольства королевства в Ираке, выбили стекла в здании, сняли флаг Бахрейна и повесили палестинский. По информации СМИ, никто не пострадал, но зданию дипмиссии был нанесен ущерб.

"МИД Ирака осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде. Органы безопасности придерживаются обязательств по защите всех посольств и дипломатических миссий в Ираке", - заявил ас-Саххаф.

Он добавил, что Ирак и Бахрейн связаны "братскими" отношениями. "Мы выражаем солидарность с сотрудниками бахрейнского посольства. Мы связались с МИД Бахрейна для координации по инциденту", - сказал дипломат.

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