Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны

4 июля 2019 04:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь боевиков ликвидированы на западе Ирака в ходе операции силовиков и авиаудара международной коалиции, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Силы бригады "Хашд Хадиса", находящиеся в составе командования штаба операций аль-Джазиры, ликвидировали четырех террористов и уничтожили их транспортное средство во время розыскных работ в районе аль-Халькум к востоку от (города) Акашат", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Кроме того, сообщается, что четыре террориста ликвидированы к югу от озера Сунейсила к востоку от границ с Сирией при ударе с воздуха авиации международной коалиции.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков ИГ.

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