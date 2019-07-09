Боевики обстреляли семь населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия

9 июля 2019 00:36 (UTC+04:00)

Незаконные вооруженный формирования за сутки обстреляли семь населенных пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия.

Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Джаммасия, Кафер-Нбуда, Джалама, Эль-Хуаш, Каъат-Эль-Мудик провинции Хама, а также населенных пунктов Кара-Галия и Мамухия провинции Латакия", - сказал он.

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