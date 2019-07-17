В сирийском городе Хасеке произошел взрыв

17 июля 2019 12:55 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в городе Хасеке (620 км от Дамаска), центре одноименной провинции на северо-востоке Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, в квартале Гувейран около мельницы сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Как указывает SANA, в результате случившегося есть пострадавшие, но их число не приводится.

Ранее боевики атаковали военный автомобиль в районе населенного пункта Эль-Ядуда в сирийской провинции Дераа на юго-западе страны, сообщило в среду агентство SANA на странице в Twitter. Согласно его сведениям, по предварительным данным, в результате нападения есть погибшие и раненые.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SpaceX назвала причину аварии корабля Crew Dragon при наземных испытаниях
Другие страны 16 июля 14:04
Взрыв на заводе Israel Military Industries в Рамат Ха Шарон
Израиль 16 июля 11:17
При взрыве бытового газа в Калифорнии погиб один человек
США 16 июля 05:05
Не менее пяти человек убиты при двух взрывах на юго-западе столицы Ирака (Обновлено)
Другие страны 15 июля 23:17
Дамаск-Баку-Москва. Мировое турне на конях сирийского путешественника Аднана Аззама (ФОТО)
Путешествия 15 июля 15:52
В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков
В мире 14 июля 22:48
Лента новостей
Налоги автопрома в бюджет Казахстана превысили $6 млн
Бизнес 14:12
Кредитный портфель Агентства аграрного кредитования и развития на 67% состоит из банковских средств
Экономика 14:12
Агентство аграрного кредитования планирует увеличить кредитный портфель до 120 млн манатов
Экономика 14:10
Банкноты министерства финансов проданы на аукционе Нацбанка Грузии
Финансы 14:09
Завтра в Азербайджане будет еще жарче
Общество 14:01
Бюджетный дефицит Ирана может превысить 20 миллиардов долларов
Экономика 13:57
В Азербайджане стартует проект по предотвращению заболеваний животных
Экономика 13:55
Глава центробанка Японии призвал к мерам регулирования в отношении криптовалюты Libra
Другие страны 13:55
В «АзИз» состоялось мероприятие, посвященное 50-летию прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 13:45