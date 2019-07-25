Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси

25 июля 2019 14:20 (UTC+04:00)

В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", - говорится в заявлении, размещенном на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что главу государства госпитализировали. В последние месяцы ас-Себси неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.
Политик занимал пост президента с 2014 года.

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