Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси

В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", - говорится в заявлении, размещенном на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что главу государства госпитализировали. В последние месяцы ас-Себси неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.

Политик занимал пост президента с 2014 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.