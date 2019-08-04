Президент ОАЭ помиловал более 650 заключенных в честь Курбан-байрама

4 августа 2019 16:45 (UTC+04:00)

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал более 650 заключенных в честь наступающего праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.

По данным агентства, под амнистию попали 669 человек, осужденных по различным статьям. Также президент ОАЭ оплатит причитающиеся с них долги и штрафы.

Ид аль-Адха или праздник жертвоприношения отмечается в конце хаджа - паломничества в священные для мусульман города Мекку и Медину. В этом году в ОАЭ праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 11 августа.

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