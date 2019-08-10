В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий

Военнослужащий США погиб в субботу в ходе операции на севере Ирака, сообщает штаб коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Один американский военнослужащий погиб сегодня во время миссии иракских сил безопасности в провинции Найнава, Ирак, консультируя и сопровождая иракские силы безопасности во время запланированной операции", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели и проводившейся операции не указываются.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ. И если в Ираке они оказывают помощь по запросу властей страны, то в Сирии действуют без соответствующего разрешения Дамаска. По данным на пятницу, в ходе операции погибли 87 американских военных и гражданских специалистов, из них 17 в результате боевых действий, ранения получили еще 79 человек.

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