Аравийская коалиция уничтожила базу беспилотников хуситов в Йемене

1 сентября 2019 05:57 (UTC+04:00)

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила принадлежавший мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) военный объект в йеменской провинции Дамар, где в том числе были размещены беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, помимо беспилотников на базе также хранились ракетные снаряды для средств противовоздушной обороны. О пострадавших в результате ударов не сообщается. Как говорится в сообщении, коалиция предприняла превентивные меры с тем, чтобы не допустить случаев гибели среди мирных жителей.

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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