Кувейт усилил меры безопасности на гособъектах после атак на саудовские НПЗ

15 сентября 2019 21:29 (UTC+04:00)

Власти Кувейта приняли решение усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA.

По словам вице-премьера Кувейта Анаса ас-Салеха, премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах дал указания военным и силовикам усилить меры безопасности на стратегически важных объектах в стране и предпринять меры для обеспечения безопасности Кувейта на фоне атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы дипведомств Великобритании и США обсудили нападения на предприятия Saudi Aramco
Другие страны 19:43
В ЕС считают, что атаки на Saudi Aramco ставят под угрозу безопасность региона
Другие страны 18:40
Франция осудила нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Другие страны 14:52
Al Jazeera: восстановление саудовской нефтяной инфраструктуры после терактов займет недели
Арабские страны 14:30
Ирак опроверг версию об использовании его территории для атак на предприятия Saudi Aramco
Арабские страны 14:10
В Эр-Рияде заявили, что атаки на предприятия Saudi Aramco не повлияли на экспорт нефти
Арабские страны 13:15
Лента новостей
В Тунисе завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Другие страны 21:21
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
Казахстан 21:06
Песков: инцидент на Saudi Aramco может негативно повлиять на стабильность энергорынков
Другие страны 20:38
Сборная Испании выиграла Кубок мира по баскетболу
Другие страны 20:22
Главы дипведомств Великобритании и США обсудили нападения на предприятия Saudi Aramco
Другие страны 19:43
Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Европу
Политика 19:24
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 15.09.2019
Политика 19:00
В ЕС считают, что атаки на Saudi Aramco ставят под угрозу безопасность региона
Другие страны 18:40
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 18:35