В Тунисе началось голосование на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах стартовало в воскресенье в Тунисе. В общей сложности правом отдать голос за своего кандидата на пост главы государства смогут воспользоваться более 7 млн граждан Туниса, население которого составляет около 11 млн человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В большинстве регионов страны избирательные участки открыли свои двери в 08:00 по местному времени и закроются в 18:00. В отдельных районах республики время работы участков по соображениям безопасности было сокращено, там голосование начнется в 10:00 по местному времени и закончится в 16:00. Выборы пройдут в 33 округах, из которых 27 расположены на территории страны.

На депутатские посты в 217-местной Ассамблее народных представителей республики претендуют более 15,3 тыс. кандидатов.

По мнению местных политологов, после серьезного поражения в первом туре досрочных президентских выборов представителей правящего в стране либерально-демократического лагеря (второй тур ожидается 13 октября) основными фаворитами парламентских выборов должны стать кандидаты от антисистемных политических сил, а также выдвиженцы исламистской партии "Ан-Нахда".

Как сообщила Высшая независимая комиссия по выборам, предварительные результаты стартовавшего 4 октября голосования на зарубежных участках продемонстрировали низкую явку избирателей. Так, по состоянию на вечер 5 октября, уровень участия граждан страны за рубежом незначительно превысил 7%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.