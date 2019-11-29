Число погибших за четверг в стычках с полицией в Ираке выросло до 45

29 ноября 2019 09:03 (UTC+04:00)

Число погибших в столкновениях демонстрантов с полицией в Ираке за последние сутки выросло до 45, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столкновениях погибли 32 человека.

Новая волна беспорядков в Ираке началась в четверг утром с поджога генконсульства Ирана в городе Наджаф на юге страны. Здесь, по последним данным, погибли уже 12 протестующих.

В городе Насирия в провинции Ди-Кар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек.Демонстранты пытались заблокировать мост, а затем собрались перед полицейским управлением.

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