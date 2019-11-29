У берегов Ливии спасли 60 мигрантов

29 ноября 2019 14:05 (UTC+04:00)

Судно Ocean Viking, которое занимается спасением мигрантов в Средиземном море, в ночь на пятницу взяло на борт 60 мигрантов у берегов Ливии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила французская неправительственная организация SOS Mediterranee.

"Сегодня ночью судно Ocean Viking спасло 60 человек с крайне переполненной и неустойчивой деревянной лодки, терпящей бедствие. После сложной операции в 111 километрах от берега Ливии все 60 человек, среди которых трехмесячный младенец и его трехлетний брат, находятся в безопасности на борту (Ocean Viking - ред.)", - говорится в сообщении в Twitter организации.

В конце июля "Врачи без границ" совместно с SOS Mediterranee возобновили поисково-спасательные операции для помощи мигрантам в Средиземном море "на фоне бездействия стран Евросоюза". Корабль гуманитарных организаций Ocean Viking ходит под флагом Норвегии.

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