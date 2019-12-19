На севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа

19 декабря 2019 02:39 (UTC+04:00)

Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) зафиксировали восемь случаев смерти от вспышки вируса H1N1 (свиного гриппа), сообщает подконтрольное хуситам агентство САБА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает агентство, глава минздрава хуситов Таха аль-Мутаваккиль сообщил о том, что зафиксировано 1600 случаев сезонного гриппа, среди них 48 случаев летального исхода, в восьми из которых подтверждено, что смерть наступила от вируса N1H1.

Аль-Мутаваккиль распорядился, чтобы все больницы ввели максимальную готовность и подготовили изоляционные комнаты для лечения свиного гриппа.

Одними из основных причин возникновения заболеваний в Йемене являются отсутствие гигиены, почти полностью разрушенная медицинская инфраструктура, а также недостаток питания.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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