Боевики попытались атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов

28 декабря 2019 02:33 (UTC+04:00)

Террористы в ночь на субботу попытались атаковать военный аэродром в сирийском городе Хама с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает радиостанция Sham FM, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы", - передает радио.
Атаки террористов с помощью беспилотников участились на фоне начатой 19 декабря сирийской армией операции в провинции Идлиб. Сирийские военные во вторник заявили, что сбили дрон террористов с шестью ракетами над христианским городом Скальбия на северо-западе страны.

Сирийская армия в понедельник освободила от боевиков стратегически важный поселок Джарджаназ в этой провинции. Он расположен в десяти километрах к востоку от Маарет-Нуумана, крупного оплота боевиков в этой части Идлиба. До начала войны в городе жили не менее 100 тысяч человек. Боевики удерживают Маарет-Нууман с 2012 года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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