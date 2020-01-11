В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана

11 января 2020 13:37 (UTC+04:00)

Президент соседних с султанатом Оманом Объединенных Арабских Эмиратов объявил трехдневный траур в стране по случаю кончины султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в распоряжении президента, выпущенном в субботу министерством по делам президентства ОАЭ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид.

"Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования правящей семье и народу султаната дружеского Омана с большой потерей в лице султана Кабуса бен Саида. Президент Халифа бен Зеид Аль Нахайян оплакивает с большой скорбью и печалью султана Кабуса бен Саида и объявил трехдневный траур в стране", - говорится в указе президента.

Глава ОАЭ выразил уверенность, что "народ Омана и его руководство смогут продолжить благородный путь султана Кабуса, идущий на пользу нации и возрождению совместной арабской деятельности".

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