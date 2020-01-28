В ЛАГ назвали условие успеха "сделки века"

28 января 2020 22:15 (UTC+04:00)

Американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонам, об этом во вторник заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Реальная сделка может быть достигнута только путем переговоров между двумя заинтересованными сторонами, то есть израильтянами и палестинцами, при честном посредничестве, без попытки навязать какие-либо решения", - говорится в заявлении ЛАГ.

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".

"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.

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