Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики назвал продолжающиеся обстрелы "варварскими атаками".
В Сети появились видео летящих ракеты, снятые в городе Янбу, который расположен на западе Саудовской Аравии в 900 километрах от границы с Йеменом и является крупным нефтеналивным портом.
В сентябре прошлого года хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку на объекты Saudi Aramco. Тогда Cаудовская Аравия была вынуждена сократить производство нефти более чем вдвое.
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