Число случаев заражения коронавирусом в Ливане выросло до десяти

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Ливане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число инфицированных выросло до десяти человек, все они помещены в госпиталь им. Рафика Харири при ливанском государственном университете", - говорится в заявлении Минздрава республики, переданном агентством Al-Wataniya. В нем отмечается, что восемь из 10 заразившихся опасной инфекцией являются ливанцами, прибывшими авиарейсами из Ирана. Помещены под карантин также один иранец и сирийская женщина.

В пятницу министр просвещения и высшего образования республики Тарек Маджзуб объявил о решении прервать в профилактических целях занятия в средних школах, институтах и университетах Ливана с 29 февраля по 8 марта. В этот период не будут работать также все дошкольные заведения.

Ранее правительство Ливана ввело временный запрет на въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где распространился коронавирус.