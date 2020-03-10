В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+

Саудовская Аравия не видит смысла созывать встречу стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, она только покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман.

"Я не вижу повода для созыва встреч в мае-июне, чтобы только продемонстрировать наш неуспех в принятии необходимых мер для противодействия этому кризису и нужных действий", - сказал министр.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

Министр энергетики РФ Александр Новак во вторник заявил, что двери ОПЕК+ не закрыты, очередные встречи пройдут в мае-июне, и не исключил достижения альянсом новых договоренностей по ограничению добычи нефти.

В Кремле также не исключают, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по добыче нефти.