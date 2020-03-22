Emirates прекращает все пассажирские перевозки

Дубайская авиакомпания Emirates с 25 марта прекращает все пассажирские перевозки, за исключением вывозных и грузовых рейсов, говорится в сообщении перевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 25 марта, несмотря на то, что мы по-прежнему будем осуществлять грузовые перевозки, которые остаются загруженными, Emirates временно приостановит пассажирские перевозки", - заявил глава авиакомпании Emirates шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум. Он уточнил, что компания пристально следит за ситуацией с распространением нового коронавируса в мире и возобновит осуществление рейсов, как только это станет возможным.

В связи с приостановкой пассажирских рейсов компания также приняла решение предложить сотрудникам взять оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Большинству сотрудников на три месяца будет сохранена зарплата в размере от 25% до 50%. Кроме того, президент авиакомпании Emirates Тим Кларк заявил, что откажется от оклада на три месяца.