Саудовская Аравия открыла два новых месторождения нефти

Саудовская Аравия в начале 2020 года обнаружила два месторождения нефти, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В ближайшее время министерство энергетики страны объявит об открытии новых нефтяных месторождений после сверки данных об их открытии, сообщает "Газета.ру".

В настоящее время Эр-Рияд находится на третьем месте в мире по объему нефтедобычи.

Отметим, что в настоящее время запреты на поездки и ограничения сократили уровень потребления на треть от докризисного уровня. Ранее в мире потребляли примерно 100 миллионов баррелей в сутки.

Специалисты предполагают, что высокий спрос на нефть может не восстановиться и после коронавируса.