Саудовская Аравия открыла два новых месторождения нефти
Саудовская Аравия в начале 2020 года обнаружила два месторождения нефти, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
В ближайшее время министерство энергетики страны объявит об открытии новых нефтяных месторождений после сверки данных об их открытии, сообщает "Газета.ру".
В настоящее время Эр-Рияд находится на третьем месте в мире по объему нефтедобычи.
Отметим, что в настоящее время запреты на поездки и ограничения сократили уровень потребления на треть от докризисного уровня. Ранее в мире потребляли примерно 100 миллионов баррелей в сутки.
Специалисты предполагают, что высокий спрос на нефть может не восстановиться и после коронавируса.
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