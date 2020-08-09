Демонстранты в Бейруте ворвались в здание министерства труда

Участники акции протеста в Бейруте ворвались в воскресенье в здание Министерства труда Ливана, а также в здание министерства по делам перемещенных лиц республики. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, протестующие выкрикивают лозунг "Государство - это мы".

Армия Ливана предостерегла в воскресенье протестующих не выходить за рамки мирных протестов. Заявление армейского командования приводит телеканал Al Arabiya.

"С теми, кто применяет насилие, будем обращаться соответствующим образом", - отмечается в обращении.