Мишель Аун не планирует уходить в отставку с поста президента Ливана

Президент Ливана Мишель Аун не намерен покидать свой пост в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа. Об этом он сообщил в субботу в интервью телеканалу BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если бы я ушел, пришлось бы организовать новые выборы, а это сейчас невозможно", - объяснил он свою позицию в ответ на вопрос журналистки по поводу уличных протестов в Бейруте.

"Я разделяю боль ливанцев и внимательно следил за всем, что происходило", - сказал президент, подчеркнув, что сам является "выходцем из народа".

По словам Ауна, он попросил ООН проконтролировать, чтобы помощь, оказываемая по решению международной конференции доноров, поступала непосредственно тем, кто в ней нуждается.

Он также заявил, что оказание помощи "не является вмешательством". "Мы благодарны за быстрый созыв конференции доноров, - добавил Аун. - Мы считаем визит президента Франции Эмманюэля Макрона и другие действия республики позитивными".

"Вмешательством была бы попытка повлиять на формирование правительства", - заметил Аун. Он дал отрицательный ответ на вопрос, не является ли шиитская партия "Хезболлах" государством в государстве. "Это не так", - сказал он.