Группа двадцати (G20) выполнила свои обязательства по решению проблем, связанных с пандемией. Об этом заявил в воскресенье король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на закрытии саммита "двадцатки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудничество - краеугольный камень успеха Группы двадцати, - сказал он в ходе видеоконференции. - Мы многого достигли в этом году и выполнили свои обязательства по решению проблем, связанных с коронавирусом".

Также Саудовская Аравия официально передала председательство в G20 Италии.