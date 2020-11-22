Саудовская Аравия официально передала председательство в G20 Италии
Группа двадцати (G20) выполнила свои обязательства по решению проблем, связанных с пандемией. Об этом заявил в воскресенье король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на закрытии саммита "двадцатки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сотрудничество - краеугольный камень успеха Группы двадцати, - сказал он в ходе видеоконференции. - Мы многого достигли в этом году и выполнили свои обязательства по решению проблем, связанных с коронавирусом".
Также Саудовская Аравия официально передала председательство в G20 Италии.
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