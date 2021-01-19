В пустыне на территории Алжира и Марокко выпал снег

Арабские страны 19 января 2021 04:10 (UTC+04:00)
В пустыне на территории Алжира и Марокко выпал снег

Большое количество выпавшего в январе снега по-прежнему остается в ряде регионов Алжира и Марокко.

Об этом сообщили в понедельник метеорологические службы двух арабских государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате обширные территории превратились в пространства белого цвета с высокими сугробами и сверкающими замерзшими озерами.

В горных районах обеих стран снег выпадает каждый год и обычно лежит в предгорьях и на склонах вершин всю зиму до начала весны. Однако в нынешнем сезоне осадки были особенно обильными.

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