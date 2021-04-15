Нападение на аэропорт в Эрбиле совершили при помощи беспилотника (Обновлено)

Беспилотник сбросил взрывчатку возле аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится используемая американскими ВС база. Об этом в среду со ссылкой на заявление властей Курдского автономного района в составе Ирака сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, власти Иракского Курдистана считают, что целью нападения были американские военные. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее агентство сообщило о падении ракеты недалеко от аэропорта в Эрбиле.

01:51 (GMT+4) Ракета упала рядом с аэропортом в Эрбиле в Иракском Курдистане. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление службы безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, очевидцы заметили столб дыма, поднимающийся недалеко от аэропорта.

Отмечается, что пока сообщений о пострадавших не поступало.