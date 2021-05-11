Палестинские радикалы заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей

"Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили во вторник о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan.