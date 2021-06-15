В Алжире правящая партия "Фронт национального освобождения" выиграла парламентские выборы

Правящая партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) получает большинство мест в 407-местном Национальном народном собрании (ННС) - нижней палате парламента Алжира - по итогам досрочных выборов, прошедших 12 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такие предварительные данные обнародовал во вторник вечером, выступая по национальному телевидению, Мухаммед Шарфи, глава Независимого национального избирательного органа, контролирующего процесс голосования.

По его данным, ФНО обеспечивает себе по меньшей мере 105 мандатов в новом составе ННС. Независимым кандидатам достается 78 мест. А умеренные исламисты из "Движения общества за мир" получают 64 кресла в нижней палате парламента Алжира. "Национальное демократическое объединение" (НДО) завоевывает 57 мандатов, партия "Аль-Мустакбаль" - 48, а движение "Аль-Бина" - 40. Остальные партии обеспечивают себе от одного до трех мест в ННС.

ФНО является одной из крупнейших правящих партий Алжира наряду с НДО.