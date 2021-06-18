ОАЭ заинтересованы вакциной "Спутник V"

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) положительно оценивают российскую вакцину "Спутник V", благодаря которой у стран могут появиться дополнительные перспективы для взаимодействия в сфере науки и медицины. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила государственный министр по международному сотрудничеству ОАЭ Рим аль-Хашими.

"На самом деле очень положительно", - сказала аль-Хашими, отвечая на вопрос издания, как она относится к вакцине "Спутник V".

"Мы проводили клинические испытания российской вакцины в нашей стране. К слову, некоторые из моих коллег вакцинированы "Спутником". И из этого может появиться много дополнительных перспектив, это показывает нам еще одну возможность сотрудничества", - добавила госминистр.

Она выразила мнение, "это также очень интересно, потому что до COVID-19 наши страны не занимались совместным развитием науки и медицины на таком уровне".

Также аль-Хашими отметила, что сейчас "ОАЭ и Россия прорабатывают проекты в сфере авиации и аэронавтики".

"Это те отрасли, которые мы хотели бы развивать и в дальнейшем. Есть также перспективы совместных инвестиций. Многие эмиратские компании весьма заинтересованы во вложениях в Россию", - пояснила государственный министр.