В 35 провинциях Алжира расширили время действия комендантского часа из-за коронавируса

Власти Алжира ввели новые ограничительные меры в рамках противодействия распространению пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении канцелярии главы правительства Аймана Бенабдеррахмана.

В соответствии с решением властей, в 35 из 58 провинций страны с 26 июля сроком на 10 дней установлен комендантский час с 20:00 до 06:00 в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в последние дни по всему Алжиру. До этого комендантский час длился с 23:00 до 04:00.

Решением кабмина в этих 35 провинциях приостанавливается работа городского и железнодорожного пассажирского транспорта в выходные дни. Кроме того, временно прекращаются все виды деятельности, которые характеризуются высокой концентрацией населения и представляют очевидный риск заражения.