Ливия намерена добывать в 2022 году более 2 млн баррелей нефти в день

Ливия намерена производить в следующем году более 2 млн баррелей нефти в сутки. Об этом заявил заместитель министра нефти Ливии Рифаат Мухаммед аль-Аббар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас Ливия производит 1,2 млн баррелей нефти в сутки, однако намерена добывать более двух млн баррелей в день в следующем году и 4 млн баррелей в день в 2025 году", - отметил аль-Аббар, слова которого привела в понедельник общеарабская газета Asharq al-Awsat. Он добавил, что Ливия "в настоящее время стремится обеспечить надежность и защитить акции Ливии на мировом рынке нефти, а также извлечь выгоду из восстановления цен на сырье, достигнутое за счет договоренностей стран ОПЕК+".

Как считает замминистра, основной проблемой нефтяного сектора Ливии является отсутствие финансирования, и "указанные цели требуют затрат": По его мнению, "на разработку, техническое обслуживание, реабилитацию месторождений и инфраструктур потребуется около $12 млрд".

С целью привлечения необходимых иностранных инвестиций в отрасль, указал заместитель министра нефти Ливии, власти страны планируют в ближайшее время провести две международные конференции в Триполи и штате Техас.

Десять стран ОПЕК в сентябре выполнили соглашение на 118% от плана, страны "не ОПЕК" - на 113%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в сентябре выполнили свои нормы по сокращению на 116%. Освобожденные от сокращения добычи нефти страны - члены ОПЕК (такие, как Иран, Ливия и Венесуэла) в сентябре в целом почти сохранили уровни добычи нефти. Так, Иран в сентябре добывал 2,46 млн б/с, Ливия - 1,15 млн б/с, Венесуэла - 0,57 млн б/с.

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн б/с к базовому уровню, а в ноябре - уже на 4,159 млн б/с. В ноябре Россия по этим договоренностям должна добывать 9,913 млн б/с, столько же - Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК.