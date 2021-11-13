Число погибших в ходе протестов в Судане выросло до пяти

Число погибших во время протестов в столице Судана Хартуме и Омдурмане выросло до пяти, об этом сообщил центральный комитет врачей Судана, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

От различных травм в больницах скончались еще четверо протестующих.

13 ноября в столице Судана Хартуме и городе-спутнике Омдурман проходит массовая манифестация против действий военных, которые осуществили переворот в стране. До этого комитет врачей сообщал о гибели одного протестующего от огнестрельного ранения.