Число погибших в ходе протестов в Судане выросло до пяти
Число погибших во время протестов в столице Судана Хартуме и Омдурмане выросло до пяти, об этом сообщил центральный комитет врачей Судана, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
От различных травм в больницах скончались еще четверо протестующих.
13 ноября в столице Судана Хартуме и городе-спутнике Омдурман проходит массовая манифестация против действий военных, которые осуществили переворот в стране. До этого комитет врачей сообщал о гибели одного протестующего от огнестрельного ранения.
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