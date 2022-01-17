В Абу-Даби взорвались три бензовоза

Арабские страны 17 января 2022 14:39 (UTC+04:00)
В Абу-Даби взорвались три бензовоза

Крупный пожар произошел в одном из промышленных районов Абу-Даби в понедельник. В результате взорвались не менее трех транспортных средств с нефтепродуктами. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на странице в Twitter службы полиции столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Сегодня утром в районе Эль-Мусаффах вспыхнул пожар, который привел к взрыву трех цистерн с топливом, находившихся неподалеку от резервуаров для хранения горючего <...> Небольшой пожар также возник на строительной площадке в районе международного аэропорта Абу-Даби <...> Никто не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

По предварительной информации, причиной обоих инцидентов могло стать падение беспилотных летательных аппаратов. В настоящий момент ведется тушение возгораний и расследование обстоятельств случившегося.

Пожар, возникший на территории аэропорта Абу-Даби, не повлиял на расписание прилета и вылета самолетов, сообщил телеканал Al Arabiya.

Между тем, по сообщениям телеканала Almasirah, йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) взяло на себя ответственность за нападение на Абу-Даби. Как указал официальный представитель мятежников Яхья Сариа, в ближайшие часы они передадут подробности проведенной на территории ОАЭ военной операции.

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