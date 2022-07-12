Голосование в СБ ООН по трансграничной помощи в Сирию намечено на вторник

Члены Совета Безопасности ООН проголосуют по новому проекту резолюции, предложенному Норвегией и Ирландией, о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирии в 16:00 по московскому времени. Об этом, как передает Trend, сообщил "Интерфаксу" источник в СБ.

"Голосование намечено на вторник на 9:00 по времени Нью-Йорка", - сказал собеседник агентства.

Ранее Норвегия и Ирландия представили новый проект документа о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП "Баб-аль-Хава" на сирийско-турецкой границе на 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев при принятии соответствующей новой резолюции.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам, что члены Совета достигли предварительного согласия о продлении трансграничной доставки помощи в Сирию.