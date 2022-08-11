Жертвами ДТП на юге Египта стали 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на юге Египта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг новостной портал Al Youm As Sabi.

По его информации, пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на проселочной дороге в провинции Асуан. Причина случившегося пока не известна.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в дорожных авариях ежегодно гибнут около 12 тыс. человек. При этом, как отмечают в Центральном агентстве по общественной мобилизации и статистике арабской республики, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.