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В районе правительственной зоны Багдада началась стрельба

Арабские страны Материалы 28 сентября 2022 15:35 (UTC +04:00)
В районе правительственной зоны Багдада началась стрельба

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Столкновения протестующих с иракскими силами безопасности вспыхнули в среду неподалеку от "зеленой зоны" Багдада, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств. Об этом передает телеканал "Скай ньюс - Арабия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на центральной площади Ат-Тахрир началась стрельба. Протестующие начали стекаться к правительственной зоне иракской столицы с утра в связи с проведением заседания парламента по вопросу отставки его спикера Мухаммеда аль-Халбуси. По поступающей информации, законодатели не приняли отставку спикера парламента.

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