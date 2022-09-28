В районе правительственной зоны Багдада началась стрельба

Столкновения протестующих с иракскими силами безопасности вспыхнули в среду неподалеку от "зеленой зоны" Багдада, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств. Об этом передает телеканал "Скай ньюс - Арабия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на центральной площади Ат-Тахрир началась стрельба. Протестующие начали стекаться к правительственной зоне иракской столицы с утра в связи с проведением заседания парламента по вопросу отставки его спикера Мухаммеда аль-Халбуси. По поступающей информации, законодатели не приняли отставку спикера парламента.