Премьер Ирака высказался за сохранение присутствия американских сил в стране

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани выступил за сохранение присутствия американских военных в стране для помощи в ликвидации террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы полагаем, что нам нужны иностранные силы", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье. "Уничтожение ИГ потребует еще некоторого времени", - отметил он. Вместе с тем Ирак, по словам премьера, не нуждается в боевых иностранных подразделениях внутри страны.

Глава правительства заявил о заинтересованности в том, чтобы установить с США такие же отношения, какие сложились у Вашингтона с Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива. "Я не считаю невозможным то, чтобы у Ирака были хорошие отношения [одновременно] с Ираном и США", - добавил он.