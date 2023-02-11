В ЮНИСЕФ заявили о риске возникновения эпидемии в пострадавших от стихии районах Сирии

Сирийцы после землетрясения в первую очередь нуждаются в питьевой воде и продовольствии, существует риск возникновения эпидемии в пострадавших от стихии районах. Об этом заявил в пятницу в комментарии телеканалу Al Jazeera представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "сирийский народ нуждается во всех видах помощи", однако "первоочередная потребность в настоящее время - в питьевой воде и продовольствии". "Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры", - подчеркнул Аммар.

Он также добавил, что оказываемая Сирии помощь "должна соответствовать ее потребностям".

Ранее в пятницу представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии Al Jazeera назвал сложившуюся в Сирии ситуацию катастрофической, отметив, что для оказания помощи пострадавшим требуется проявить солидарность с сирийским народом на международном уровне.