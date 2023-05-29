ОАЭ планирует запустить межпланетную станцию для исследования астероидов в 2028 году

Планетарное агентство Объединённых Арабских Эмиратов намерено запустить автоматическую межпланетную станцию MBR Explorer в марте 2028 года, чтобы исследовать главный пояс астероидов, находящийся между орбитами Марса и Юпитера, передает Trend.

Агентство сообщило, что зонд отправится в путешествие продолжительностью в семь лет к поясу астероидов и проведёт исследование семи из них.

Основные цели миссии включают оценку потенциала добычи ресурсов на астероидах для поддержки будущих длительных пилотируемых миссий, изучение свойств астероидов главного пояса, включая их происхождение, формирование и эволюцию, а также расширение наших знаний о процессах, которые привели к формированию нашей солнечной системы.

По информации космического ведомства, зонд будет пролетать над семью астероидами на расстоянии до 150 километров от них.