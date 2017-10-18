Представители космических ведомств стран СНГ собрались в Москве

17-18 октября в Москве проходит VIII совещание представителей органов исполнительной власти государств - участников СНГ по вопросам сотрудничества в космической сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании принимают участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Делегацию Казахстана возглавляет председатель Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Еркин Шаймагамбетов.

По информации пресс-службы Роскосмоса, на повестке дня встречи - обсуждение проектов в области совместного исследования и использования космического пространства в мирных целях. В их числе - интеграция наземных инфраструктур государств-участников СНГ, использующих сигнал системы ГЛОНАСС, создание Многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга (МАКСМ), разработка сервисов предупреждения о природных и техногенных катастрофах на территории России и стран СНГ, систем мониторинга техногенного засорения околоземного космического пространства.

Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, стимулом сотрудничества в рамках СНГ могут стать крупные космические проекты и программы, реализация которых требует использования научно-технических, финансовых и интеллектуальных ресурсов заинтересованных государств. В связи с этим становится ключевым вопрос создания новой современной договорно¬-правовой базы. Именно поэтому в рамках совещания этой тематике уделено такое внимание.