В Беларуси может увеличиться финансирование строительства жилья по указу об адресном субсидировании

12 марта 2018 09:18 (UTC+04:00)

В Беларуси рассматривается возможность увеличения финансирования по указу №240 об адресном субсидировании строительства жилья, сообщил БЕЛТА начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

В 2018 году планировалось освоение Br526 млн кредитных средств банков на адресное субсидирование жилья. "Некоторые банки высказали возможность выделения дополнительных средств - всего примерно Br60-70 млн. Это требует решения технических вопросов, работа ведется. Надеемся, что денег будет выделено немного больше запланированного изначально", - сказал Александр Горваль.

Всего шесть белорусских банков заявили о кредитовании в 2018 году нуждающихся по указу №240. "В настоящее время финансирование осуществляют Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Белинвестбанк. Приорбанк и Банк БелВЭБ пока включаются в работу, оформляют необходимую нормативно-правовую базу", - пояснил начальник управления жилищной политики.

Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы господдержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки рассчитывается исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга.

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